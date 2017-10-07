Пикет сторонников Навального в Иркутске прошел без задержаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Согласованный пикет сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Иркутска в субботу прошел без происшествий, сообщил "Интерфаксу" руководитель иркутского штаба оппозиционера Сергей Беспалов.

"Обошлось без происшествий. Никто не был задержан. Все мирно разошлись", - сказал он.

По оценке организаторов, в пикете участвовали более сотни человек.

Ранее сообщалось, что администрация Иркутска согласовала проведение пикета в поддержку Алексея Навального в субботу, 7 октября, с 18:00 до 20:00 по местному времени у памятника Юрию Гагарину на набережной Ангары.