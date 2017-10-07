Все задержанные на акции оппозиции в Ижевске отпущены

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция отпустила задержанных в ходе акции сторонников Алексея Навального в Ижевске, на некоторых составлены протоколы, сообщил "Интерфаксу" координатор городского штаба оппозиционера Сергей Урбан.

Он отметил, что, по уточненным данным, задержано было 14 человек. По его словам, в действиях восьмерых из них полиция, просмотрев видеозаписи, не усмотрела состава преступления, и перед ними извинились.

Урбан также сообщил, что еще на шестерых были составлены протоколы об административных правонарушениях - о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, организации несанкционированного публичного мероприятия и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что на оппозиционном мероприятии сторонников Навального в Ижевске было задержано восемь человек. По данным наблюдателей, в мероприятии приняло участие порядка 200 человек.