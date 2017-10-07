В Москве завершилась акция оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Несогласованная акция оппозиции, проходившая в центре Москвы, завершилась; источники сообщают, что обошлось без задержаний.

Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся в центре Москвы сторонники оппозиции покидают Пушкинскую площадь, находившиеся на Тверской группы направляются в сторону ближайших станций метро.

В данный момент по Тверской улице продолжают ходить несколько десятков молодых людей, однако основная масса собравшихся ранее активистов разошлась.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ходе акции не было составлено ни одного административного протокола, препровожденные в автозаки для беседы активисты были позже отпущены.

Пресс-служба столичного главка полиции ранее сообщила, что "в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек , включая представителей СМИ".

Как передавал корреспондент "Интерфакса", около 15:00 несколько десятков участков акции оппозиции с листовками и российскими триколорами направились в сторону Манежной площади. Затем двигавшиеся по Тверской улице оппозиционеры разделилась на несколько групп, часть из них направилась на Большую Дмитровку, остальные остановились у здания Государственной думы.

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток , назначенный Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома.