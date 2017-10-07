Два активиста штаба Навального оштрафованы в Петербурге за незаконную агитацию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух активистов городского штаба Алексея Навального за незаконную агитацию, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным пресс-службы, Денис Михайлов и Михаил Сосин оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый.
Юрист петербургского штаба Навального Михаилов и сотрудник штаба Сосин были задержаны утром в субботу.
Как сообщалось, 5 октября суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей координатора городского штаба Алексея Навального Полину Костылеву за незаконную агитацию.