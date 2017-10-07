Двух участников оппозиционной акции в Ярославле задержали на трое суток

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Двое участников пикета в Ярославле задержаны за неповиновение сотрудникам полиции, сообщил адвокат Сергей Голубенков.

"Два участника акции получили административное задержание на трое суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Суд должен пройти в понедельник", - сообщил он в субботу "Интерфаксу".

Как сообщалось, несогласованный пикет в центре Ярославля в поддержку оппозиционера Алексея Навального завершился задержаниями его участников. После задержания двух активистов остальные участники акции ушли с площади Советская в сторону отдела полиции, куда отвезли их единомышленников.

Когда пикетирующие собрались у здания Кировского отдела полиции, полицейские стали задерживать и их. Один из полицейских по громкой связи попросил пикетирующих пройти в отдел для составления протоколов об административных правонарушениях. По информации участников акции, среди задержанных есть несовершеннолетние.

Представители правоохранительных органов и городских властей пока официально ситуацию не комментируют.

Кроме того, организаторы мероприятия сообщают в своем интернет-аккаунте, что около 17:00 мск к ярославскому штабу Навального подъехал наряд полиции, сейчас там проводятся обыски.