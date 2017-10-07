В Петербурге начали проверку после смерти женщины из-за опоздавшей по вине митингующих скорой

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Петербурге начала проверку после смерти женщины, наступившей до прибытия скорой помощи, которую задержали участники несанкционированной акции протеста, вышедшие на проезжую часть в центре города, сообщают в субботу в Главном управлении МВД региона.

"Полиция Центрального района проводит проверку по факту того, что "Скорая помощь" не успела прибыть на вызов к пациентке, и женщина скончалась до прибытия "скорой". Врачи не смогли вовремя приехать на вызов из-за того, что машина "скорой" была заблокирована группой граждан, которые шли с Марсова поля по Литейному проспекту", - рассказали в ведомстве.

Как рассказали ранее в пресс-службе городского комитета здравоохранения, вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18:48. "На углу Невского и Литейного проспектов проезд "скорой" оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду "скорой" со стороны Владимирского проспекта", - рассказали там.

"Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две", - добавил собеседник агентства.