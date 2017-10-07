Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В России

Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог

Есть обновление от 22:02

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Карета "скорой помощи" не успела на вызов к умирающей женщине из-за того, что в центре города в период акции оппозиции оказались перекрыты дороги.

"Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18.48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд "скорой" оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду "скорой" со стороны Владимирского проспекта", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета здравоохранения в субботу.

"Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две", - добавил собеседник.

Как сообщалось, в субботу в Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция оппозиции. Во время акции ряд улиц в центре города, в том числе Литейный проспект, оказались заблокированы участниками акции и полицией.

Теги: Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозицииПочти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции
Всех отпустили после устного предупрежденияПодробнее
В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции
Движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновленоПодробнее
Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
В больнице скончался двухлетний ребенок, заявили в администрации областиПодробнее
В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. ОбобщениеВ России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение
Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страныПодробнее
Источник рассказал о смене еще трех губернаторовИсточник рассказал о смене еще трех губернаторов
По словам близкого к Кремлю собеседника агентства, ротация глав регионов завершится к середине следующей неделиПодробнее
Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест НавальногоМосгорсуд отклонил жалобу на административный арест Навального
Оппозиционеру ранее назначили 20 суток за нарушение порядка организации митинговПодробнее
Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400
Озабоченность Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам в Москве назвали безосновательнойПодробнее
Путин сменил главу Новосибирской областиПутин сменил главу Новосибирской области
Вместо Владимира Городецкого врио губернатора назначен Андрей ТравниковПодробнее
В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийВ Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений
По словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перениматьПодробнее
Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцевСреди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев
Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водительПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
ДТП во Владимирской области6 фото
06 октября
ДТП во Владимирской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииВ миреРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиВ миреСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовЭкономикаРоссийские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозицииВсех отпустили после устного предупреждения Подробнее

В частном доме в Гудермесе произошел взрыв бытового газа

Кинологи проверят четыре гостиницы в Москве после звонков о минировании

Решение об эвакуации будут принимать службы безопасности каждого из отелей Подробнее

Пассажиры застрявшего в Польше состава Париж-Москва смогут по своим билетам сесть на поезд из Берлина

Четыре торговых центра в Москве эвакуировали после анонимных звонков

Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог

Сборная Нигерии пробилась на ЧМ-2018

Таким образом, определились 12 участников турнира Подробнее

Двух участников оппозиционной акции в Ярославле задержали на трое суток

Что произошло за день: суббота, 7 октября

Несогласованные акции оппозиции в городах северо-запада России прошли с задержаниями

Акции оппозиции в городах центральной России в основном прошли без задержаний

Четыре человека были задержаны на акции оппозиции в Пскове

Два активиста штаба Навального оштрафованы в Петербурге за незаконную агитацию

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииДвижение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновлено Подробнее

Акции оппозиции в ряде городов Поволжья прошли без происшествий

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции