В Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного по факту смерти женщины, к которой не успели приехать скорая помощь, задержавшаяся из-за перекрытых во время митинга улиц, сообщается на сайте СК.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

"7 октября 2017 года из квартиры дома, расположенного на Колокольной улице, поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы", - говорится в сообщении СК. "По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако, проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины".

Как сообщали ранее в петербургской полиции, врачи не смогли вовремя приехать на вызов из-за того, что скорую заблокировали демонстранты, шедшие с Марсова поля по Литейному проспекту.