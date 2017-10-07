Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В России

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции

Есть обновление от 22:49

Всех отпустили после устного предупреждения

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции
Акция оппозиции в Петербурге
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала в ходе несанкционированной акции оппозиции около 40 человек за выход на проезжую часть, но после беседы в отделении всех опустили.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД региона в субботу, около 18:20 на Марсовом поле на несанкционированном мероприятии собрались порядка тысячи человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта.

В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииЧитать подробнее

"Около 19:30 на Литейном проспекте часть шествующих граждан, в нарушении закона, вышла на проезжую часть, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции по громкой связи. За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделы полиции. Всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены. В 20:10 было отпущено 20 человек, к 20:30 отпустили всех остальных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 18:00 собравшиеся на Марсовом поле сторонники А.Навального, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. При их приближении проспект был перекрыт сотрудниками полиции, полицейские начали задерживать протестующих.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября.

Теги: Петербург
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции
Движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновленоПодробнее
Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
В больнице скончался двухлетний ребенок, заявили в администрации областиПодробнее
В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. ОбобщениеВ России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение
Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страныПодробнее
Источник рассказал о смене еще трех губернаторовИсточник рассказал о смене еще трех губернаторов
По словам близкого к Кремлю собеседника агентства, ротация глав регионов завершится к середине следующей неделиПодробнее
Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест НавальногоМосгорсуд отклонил жалобу на административный арест Навального
Оппозиционеру ранее назначили 20 суток за нарушение порядка организации митинговПодробнее
Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400
Озабоченность Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам в Москве назвали безосновательнойПодробнее
Путин сменил главу Новосибирской областиПутин сменил главу Новосибирской области
Вместо Владимира Городецкого врио губернатора назначен Андрей ТравниковПодробнее
В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийВ Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений
По словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перениматьПодробнее
Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцевСреди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев
Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водительПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
ДТП во Владимирской области6 фото
06 октября
ДТП во Владимирской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииСпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииВ миреРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиВ миреСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовЭкономикаРоссийские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозицииВсех отпустили после устного предупреждения Подробнее

В частном доме в Гудермесе произошел взрыв бытового газа

Кинологи проверят четыре гостиницы в Москве после звонков о минировании

Решение об эвакуации будут принимать службы безопасности каждого из отелей Подробнее

Пассажиры застрявшего в Польше состава Париж-Москва смогут по своим билетам сесть на поезд из Берлина

Четыре торговых центра в Москве эвакуировали после анонимных звонков

Скорая не успела к умирающей женщине в Петербурге из-за перекрытых во время митинга дорог

Сборная Нигерии пробилась на ЧМ-2018

Таким образом, определились 12 участников турнира Подробнее

Двух участников оппозиционной акции в Ярославле задержали на трое суток

Что произошло за день: суббота, 7 октября

Несогласованные акции оппозиции в городах северо-запада России прошли с задержаниями

Акции оппозиции в городах центральной России в основном прошли без задержаний

Четыре человека были задержаны на акции оппозиции в Пскове

Два активиста штаба Навального оштрафованы в Петербурге за незаконную агитацию

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииДвижение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновлено Подробнее

Акции оппозиции в ряде городов Поволжья прошли без происшествий

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции