Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала в ходе несанкционированной акции оппозиции около 40 человек за выход на проезжую часть, но после беседы в отделении всех опустили.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД региона в субботу, около 18:20 на Марсовом поле на несанкционированном мероприятии собрались порядка тысячи человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта.

"Около 19:30 на Литейном проспекте часть шествующих граждан, в нарушении закона, вышла на проезжую часть, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции по громкой связи. За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделы полиции. Всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены. В 20:10 было отпущено 20 человек, к 20:30 отпустили всех остальных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 18:00 собравшиеся на Марсовом поле сторонники А.Навального, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. При их приближении проспект был перекрыт сотрудниками полиции, полицейские начали задерживать протестующих.

Ранее Смольный предупреждал петербуржцев о недопустимости проведения протестной акции 7 октября.