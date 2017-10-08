Минтранс сообщил о завершении "ВИМ-Авиа" активной фазы перевозок пассажиров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" завершила активную фазу пассажирских перевозок, сообает Минтранс РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 7 октября "ВИМ-Авиа" выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полеты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань. 8 октября в расписании авиакомпании шесть рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Туроператорам сложно было найти в короткий срок свободные самолеты для организации рейсов, им пришлось за свой счет размещать клиентов в гостиницах в ожидании вылетов.

Общую сумму кредиторской задолженности авиакомпании разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности - не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на четыре месяца.

Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.