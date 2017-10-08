В мире Крах "ВИМ-Авиа"

Все экипажи "ВИМ-Авиа" из Малайзии и Саудовской Аравии вернулись в Москву

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все 40 членов экипажей проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа", застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии, в ночь на воскресенье вернулись в Москву, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

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"Сегодня ночью в Москву вернулись все члены экипажей воздушных судов "ВИМ-Авиа", которые обслуживали рейсы в Медине и Куала-Лумпур", - заявил собеседник агентства.

Ранее Росавиация поручила "Аэрофлоту" вернуть сотрудников "ВИМ-Авиа" из Саудовской Аравии и Малайзии, которые не смогли своевременно вернуться домой из-за финансовых проблем работодателя. 24 человека проживали в отелях Медины, 16 - Куала-Лумпура, эти расходы также были возложены на "Аэрофлот".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности авиакомпании разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности - не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на четыре месяца.

Теги: ВИМ-Авиа, Росавивция, Малайзия, Саудовская Аравия
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