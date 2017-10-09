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Неверов избран главой думской фракции "единороссов"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Сергей Неверов в понедельник на собрании фракции "Единая Россия" избран ее руководителем; таким образом, парламентское большинство поддержало кадровое предложение лидера партии Дмитрия Медведева.

"Сергей Иванович Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе", - сообщил коллегам по фракции первый зам ее руководителя Андрей Исаев по итогам открытого голосования.

Исаев после того, как целый ряд членов фракции высказался в поддержку кандидатуры Неверова, спросил у коллег, нет ли у кого-то иной точки зрения по этому вопросу и, в частности, может быть кто-то против предложенной кандидатуры или в ее адрес есть критические замечания.

"Я вижу: нет", - констатировал ведущий и полушутя обратился к Неверову: "У самого кандидата не назрело желание самоотвода?"

Шутка была всеми понята, и согласно предусмотренной уставом партии возможности Неверов был избран на безальтернативной основе открытым голосованием.

Он сменил на посту руководителя фракции Владимира Васильева, который был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана. Васильев принял участие в собрании фракции.

Теги: Сергей Неверов, Единая Россия
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