Активисты заявили о задержании координатора штаба Навального в Уфе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в понедельник координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе, утверждают активисты.

"Полиция задержала координатора уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву. Сейчас Лилия находится в отделе полиции N6. Затем ее повезут в Октябрьский суд, где рассмотрят дело по статье 20.2. (КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ)", - сообщается на странице штаба в социальной сети.

Официальными комментариями регионального МВД по данному поводу агентство пока не располагает.

Как сообщалось, сторонники Навального в Уфе в субботу вечером провели собрание и шествие. Активисты собрались на площади перед Дворцом спорта, затем устроили шествие по тротуару вдоль Проспекта Октября до площади им. Ленина. На площади полицейские предупредили активистов о том, что проведение публичных мероприятий в этом месте запрещено, и участники продолжили шествие в обратном направлении. Акция прошла спокойно, без задержаний.