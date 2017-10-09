Координатор штаба Навального в Екатеринбурге получил 20 часов обязательных работ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге признал виновным в нарушении правил проведения пикета сторонников Алексея Навального 7 октября в Екатеринбурге координатора его штаба Виктора Бармина.

"Координатора екатеринбургского штаба Навального признали виновным по ч. 1 статьи 20.2 КоАП. Наказание - 20 часов обязательных работ", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

Как сообщил агентству Бармин, он собирается подавать апелляцию.

7 октября в Екатеринбурге во время проведения пикета было задержано 14 человек, в их числе Бармин. В отношении задержанных были составлены протоколы.

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало сторонникам Навального время и формат пикета в Екатеринбурге, но предложило провести его на альтернативных площадках. По словам Бармина, подававшего заявку на проведения акции на площади Труда, предложение о переносе места проведения пикета от министерства общественной безопасности поступило в штаб позже положенного срока - днем в среду, поэтому организаторы считают свое мероприятие "юридически согласованным".