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Путин сменил главу Ивановской области

Вместо ушедшего с поста по собственному желанию Павла Конькова врио губернатора стал Станислав Воскресенский

Путин сменил главу Ивановской области
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Принять отставку Губернатора Ивановской области Конькова по собственному желанию", - говорится в тексте указа.

Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, занимавшего пост замглавы Минэкономразвития РФ.

Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 года работал в бизнес-структурах, до 2008 года руководил Ивановским текстильным объединением. Депутат Законодательного собрания Ивановской области III созыва, в 2003-2004 гг. был председателем Законодательного собрания.

С октября 2008 года по октябрь 2013 года являлся первым заместителем председателя правительства Ивановской области, возглавлял комплекс экономического развития.

В октябре 2013 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года П.Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

Назначенный врио губернатора Ивановской области Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Москве. В 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова.

В 1995-1999 гг. занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях. В 1999-2004 гг. - финансовый директор в структурах, работавших в области специального подземного инжиниринга и строительства. В 2004-2008 гг. - референт, заместитель начальника экспертного управления президента РФ. В 2008-2012 гг. - заместитель министра экономического развития РФ. В 2012-2014 гг. - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

С 19 августа 2014 года - заместитель министра экономического развития РФ. Руководитель рабочего секретариата российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, руководитель рабочей группы по продвижению экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Череда отставок

В конце сентября газета "Коммерсантъ" сообщила о грядущих отставках ряда глав регионов. Среди субъектов федерации, которых могут коснуться кадровые перемены, называли, в том числе, Ивановскую область.

С конца прошлого месяца Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

6 октября Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, а 9 октября - главы Омской области Виктора Назарова.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.

Теги: Ивановская область, Павел Коньков, Станислав Воскресенский
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