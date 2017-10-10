Осужденные за убийство Немцова пожаловались в ВС на нарушение своих прав в суде

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пятеро осужденных за убийство политика Бориса Немцова попросили Верховный суд отменить приговор Московского окружного военного суда (МОВС) и направить дело на пересмотр.

"Председательствующий и гособвинители пугали присяжных, что якобы наши адвокаты их снимают, что за ними следят. Закон здесь (в суде первой инстанции - ИФ) вообще не соблюдался, наши права повсеместно нарушались", - заявил во вторник на заседании в Верховном суде РФ один из осужденных Анзор Губашев.

Он отметил, что председательствовавший в МОВСе судья Юрий Житников откровенно поддерживал в процессе сторону обвинения. "Когда я хотел сказать в суде, что давал первичные признательные показания под пытками, он говорил, что это к делу не относится, а потом вообще удалил меня. Хотя именно на эти показания обвинение ссылается", - сказал Губашев.

Его брат Шадид Губашев назвал "беспределом назначение 16 лет заключения невиновному человеку". Он также заявил, что уже в суде узнал о том, что Немцов являлся политиком.

"Я тут (в МОВСе) узнал, что он депутат, поэтому я и называю его депутатом. Ну а кто он, не дворник же. Не знаю, как адвокаты, но я скажу, что это преступление политическое. В 2015 году меня похитили сотрудники ФСБ, пытали и выбивали показания, поэтому я говорю, что это политическое убийство. И теперь я считаю, что и потерпевшие к этому причастны", - сказал Губашев.

В свою очередь, Темирлан Эскерханов заявил, что судья Ю.Житников не только имел обвинительный уклон, но и грубил подсудимым. "Он как-то мне сказал: "Рот закрыл, пока я тебе слова не дал", - сказал фигурант дела.

Осужденные также пожаловались на тяжелые условия содержания в следственном изоляторе, а также отказы в свиданиях и звонках родственникам.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. В частности, Анзору Губашеву назначено наказание в виде 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Эскерханову - 14 лет колонии строгого режима.

Приговор обжалован как защитой, так и представителями потерпевшей стороны, поэтому вступит в силу только после проверки его Верховным судом РФ.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.