"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подала иск к издательскому дому "Коммерсантъ" из-за колонки "Исправленного три года ждут" заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина, вышедшей летом этого года.

"Роснефть" считает, что в статье есть информация, которая не соответствуют действительности и порочит деловую репутацию компании, сообщают "Ведомости" . НК потребовала опубликовать опровержение. Никаких денежных требований к "Коммерсанту" пока не выдвинуто. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал иск "воспитательным".

"Иск носит скорее воспитательный характер. Пока материальных требований мы не предъявляем, но это пока. Надеемся на живительную силу примера", - сказал он "Ведомостям", добавив, что "не надо всуе трепать имя "условной госкомпании".

В колонке Бутрина от 14 августа речь идет о поправках в закон о закупках госкомпаний, которые вступают в силу 1 января 2018 года. "Роснефть" в ней упоминается однажды. Автор поясняет, что сейчас топ-менеджмент крупных госкомпаний может заключать контракты с фирмами своих родственников, и это не будет нарушением закона, если ущерб не доказан в суде. В тексте том-менеджер определяется как "зампред правления условной "Роснефти", который теоретически может закупить что угодно у своей жены.

Комментируя информацию об иске, президент "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что не видит в колонке ничего компрометирующего "Роснефть" и не понимает, что требуется опровергнуть. Автор заметки, в свою очередь, усомнился, что можно опорочить репутацию компании указанием на действия, которые она может совершить совершенно законно.

Однако в "Роснефти" настаивают, что использование термина "условный" объясняется желанием автора уйти от ответственности. "Хотя совершенно очевидно, что воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании", - заявили в НК.