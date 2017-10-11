Учредитель "Юлмарта" Костыгин отправлен под домашний арест

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для учредителя НАО "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 9 декабря 2017 года включительно", - огласила постановление судья Екатерина Мезенцева. Обвиняемый был ограничен в использовании средств связи. Защитники просили отпустить Костыгина под залог в 50 млн рублей. Суд в этом отказал, отметив, что у Костыгина могли быть неустановленные соучастники.

Защитники Костыгина просили суд провести заседание в закрытом режиме, сославшись на возможное разглашение его персональных данных и сведений о состоянии здоровья членов его семьи. Следствие их в этом поддержало. Судья удовлетворила ходатайство, не удаляясь в совещательную комнату.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о предъявлении 45-летнему Д.Костыгину обвинения по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", "обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года". "Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт". В апреле 2016 года ПАО "Сбербанк", согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт" были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - сообщила пресс-служба СКР в среду.

Следователи и полицейские провели по делу ряд обысков, в ходе которых "были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела".

В ведомстве также напомнили, что в производстве Главного следственного управления СКР по Петербургу находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством НАО "Юлмарт" на 116 млн рублей, отметив, что все задолженности компании на данный момент погашены.