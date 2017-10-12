Делегация РФ не поедет в США из-за спущенных российских флагов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в ответ на снятие американскими властями российских флагов со здания представительств РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско одна из российских делегаций, которая планировала посетить США, откажется от своей поездки.

При этом он не уточнил, какая именно делегация планировала посетить Штаты.

"Оскорбление государственных символов - это последнее, до чего можно опускаться в двусторонних отношениях (...) Сейчас мы рассматриваем возможность отмены запланированной поездки в США одной из наших делегаций", - сказал Толстой, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что пока эта информация неофициальная, но "одна из делегаций, которая собиралась туда поехать, туда не поедет, это единственное, как мы можем отреагировать". По его словам, на эту ситуацию реагирует МИД РФ, Госдума уже делала заявления и "по такому поводу Дума реагировать, наверное, не должна".