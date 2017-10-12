Лидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизме

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В отношении арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма "Матильда" лидера "Христианского государства" Александра Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Он пояснил, что дело было возбуждено после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием, где звучали оскорбления в адрес мусульман.

Калинин был задержан 23 сентября в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест до 22 ноября.

30 сентября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что фигуранту предъявлено обвинение по ст.179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

21 сентября Хамовнический суд отправил под арест до 11 ноября брата Калинина Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуца по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Как минимум двое из них - Баянов и Калинин - признали свою вину. Последний заявил в суде, что сделал это, "потому что накипело из-за фильма ("Матильда" - ИФ)".

Лидер "Христианского государства" Калинин по этому делу был допрошен в качестве свидетеля.