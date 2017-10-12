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Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Делегация должна была участвовать брифинге о противоракетной обороне

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН
Визовый контроль на американской границе
Фото: Reuters

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу на территорию США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", - сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

В четверг, 12 октября, "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил Александр Емельянов, от китайской - заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.

Теги: Россия, ООН
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Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

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