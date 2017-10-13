В Кремле анонсировали "очень важное" выступление Путина на Валдайском форуме

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на следующей неделе на пленарном заседании Валдайского клуба выступит с "очень важной" речью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, Путин каждый год выступает на Валдайском форуме, "намерен он соблюсти эту традицию и в этом году". "Сейчас он как раз работает над своим выступлением", - дополнил Песков.