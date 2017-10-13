Турчак ответил на вопрос о покушении на убийство Олега Кашина

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Андрей Турчак, назначенный исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России", считает провокацией упоминания его причастности к нападению на журналиста Олега Кашина, предлагает подождать оценки этим событиям со стороны правоохранительных органов.

"Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу. Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег (Кашин) был использован втемную", - сказал Турчак журналистам, отвечая на вопрос о том, несёт ли репутационные риски для партии его упоминание в связи с нападением на журналиста.

"Оценки тем событиям, безусловно, будут даны, даны правоохранительными органами, поэтому давайте подождем результатов расследования", - добавил он.

Нападение на Кашина, работавшего в тот период в "Коммерсанте", было совершено 6 ноября 2010 года. Он был жестоко избит двумя нападавшими около своего дома на Пятницкой улице в Москве.

По факту нападения расследуется уголовное дело по статье "покушение на убийство группой лиц". Материалы дела, с которыми ранее ознакомился "Интерфакс", содержали информацию о том, что покушение на журналиста готовили "Веселов Д.М., Горбунов А.А., Борисов В.С., Кавтаскин М.В. и иные неустановленные лица". Следствие установило, что деньги в размере "не менее 3 млн 300 тыс. рублей" за покушение получил один из обвиняемых, который распределил их между подельниками.

Приоритетной версией причин нападения СКР называет профессиональную деятельность журналиста. Дело находится на контроле генпрокурора и главы МВД.

Расследование дела о нападении на Кашина в Москве получило общественный резонанс осенью 2015 года, когда журналист публично заявил, что подозреваемые установлены. Он также упоминал о причастности к организации нападения Турчака, тогда занимавшего пост губернатора Псковской области.

В конце того же года ситуацию комментировал премьер РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что у него нет данных о причастности тех или иных лиц, упоминаемых в СМИ, к избиению журналиста, и подчеркнул, что в свое время сам повлиял на то, чтобы этому делу был предан общественный резонанс.

12 октября президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Ведерников.