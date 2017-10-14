Матвиенко заявила о готовности встретиться с главой ПАСЕ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова встретиться с новым председателем ПАСЕ, если ей поступит письмо с соответствующим предложением.

"Пока мы письмо такое не получили, возможно, оно и направлено. Если я получу это письмо, я с удовольствием встречусь с госпожой председателем", - сказала она журналистам в субботу.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что новая глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидис направила письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, с предложением встретиться в ближайшее время.

Спикер СФ подчеркнула, что Россия приветствует любые шаги навстречу друг другу, любой диалог с ПАСЕ и готова в этом ключе вести переговоры. При этом она заявила, что РФ не отступится от своей позиции, согласно которой ПАСЕ должна изменить регламент и исключить возможность ограничения в полномочиях той или иной национальной делегации.

"Мы готовы обсуждать возможное движение в эту сторону, готовы работать с национальными делегациями других государств ПАСЕ для лучшего их понимания ситуации", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, если Совет Европы не предпримет каких-либо шагов в этой связи, то кризис будет усугубляться не только в ПАСЕ, но и распространится на другие институты СЕ. "Мы заинтересованы работать в Совете Европы", - подчеркнула Матвиенко.

10 октября Стелла Кириакидес была избрана новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта.

В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.