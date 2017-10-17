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Памфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторов

По словам главы Центризбиркома, некоторые снятые с постов главы регионов применяли административный ресурс на выборах

Памфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что "приложила руку" к прошедшей в сентябре-октябре ротации губернаторов российских регионов.

"Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (единый день голосования 2016 и 2017 гг.). Эту аналитику мы президенту представляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс", - рассказала Памфилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Она отметила, что рада прошедшим перестановкам, так как ушел "целый ряд людей, с которыми сложно было, из-за которых, к сожалению, приходилось преодолевать админресурс".

Глава Центризбиркома РФ выразила надежду, что назначенные врио губернаторов в преддверии выборов "покажут себя во всей красе, и у избирателей, живущих в этих регионах, появится возможность не выбирать "кота в мешке", а уже осознанно делать выбор".

С начала осени в РФ сменились руководители одиннадцати регионов. 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Затем были досрочно прекращены полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главы Красноярского края Виктора Толоконского, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, губернатора Орловской области Вадима Потомского, главы Новосибирской области Владимира Городецкого, главы Омской области Виктора Назарова, губернатора Ивановской области Павла Конькова, а также губернатора Псковской области Андрея Турчака.

"Омоложение" губернаторов

22 фотографий
Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, 41 годИсполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, 42 годаЭкс-губернатор Омской области Виктор Назаров, 54 годаВрио губернатора Омской области Александр Бурков, 50 летЭкс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 69 летВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, 46 лет
Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, 41 год
Теги: Элла Памфилова, ЦИК
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