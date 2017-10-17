В России

В комиссии Совфеда опровергли составление списка нежелательных американских СМИ в РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не составляла списков СМИ, деятельность которых может быть признана нежелательной в России, заявил возглавляющий комиссию сенатор Андрей Климов.

"Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось", - сказал Климов "Интерфаксу" во вторник, комментируя публикации на эту тему.

Некоторые СМИ во вторник сообщили, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета внесла в список СМИ, работа которых в России может быть ограничена, "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN.

Ранее стало известно, что комиссия в предварительном докладе, представленном верхней палате парламента, рекомендует "всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловным соблюдении Конституции РФ".

"Учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 года, обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ сугубо ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в РФ", - говорится в документе.

11 октября в пресс-службе Минюста РФ заявили, что изучат поступившие рекомендации Совета Федерации о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом.

Кроме того, 10 октября в Минюсте сообщили "Интерфаксу", что ряду работающих в РФ американских СМИ направлено предупреждение о возможных ограничениях в деятельности, что является ответом на притеснения российских СМИ в США. Незадолго до этого пресс-служба "Радио Свобода" (РС) заявила о том, что редакция радиостанции и телеканал "Настоящее время" получили предупреждения от Минюста о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов, в связи с чем их работа может быть ограничена.

"Настоящее время" и РС входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Ситуация с Russia Today в США

Как сообщила ранее главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, в США требуют от RT признания себя иностранным агентом до 17 октября. По ее словам, в случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала могут быть приняты серьезные меры.

Ранее источник в правительственных кругах сообщил "Интерфаксу", что в ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" со стороны американских структур на российские СМИ в США "ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России".

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что на каждый шаг в отношении российского СМИ будет соответствующий ответ.

Теги: Совет Федерации
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