Российские ограничения затронут только зарегистрированные в США СМИ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Возможные ограничения деятельности работающих в РФ средств массовой информации касаются только американских журналистов в ответ на дискриминацию российских СМИ в США, заявили в пресс-службе Минюста России.

"Принимаемые в настоящее время ограничительные меры в отношении средств массовой информации, зарегистрированных в США, являются "зеркальными мерами" на притеснение российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки и не затрагивают средства массовой информации, зарегистрированные в других странах", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

Ранее в Минюсте сообщили "Интерфаксу", что ряду работающих в РФ американских СМИ направлено предупреждение о возможных ограничениях в деятельности, что является ответом на притеснения российских СМИ в США.

В минувший понедельник пресс-служба "Радио Свобода" (РС) сообщила о том, что редакция радиостанции и телеканал "Настоящее время" получили предупреждения от Минюста России о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов, в связи с чем их деятельность может быть ограничена. "Настоящее время" и РС входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Как сообщалось, в сентябре член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине предложил зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Кроме этого, СМИ сообщали, что ФБР допросило бывшего сотрудника информагентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.

На минувшей неделе источник в правительственных кругах сообщил "Интерфаксу", что в ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" со стороны американских структур на российские СМИ в США "ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России".

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ".