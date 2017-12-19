Источник объяснил отсутствие у Путина штаба общественной поддержки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Отсутствие штаба общественной поддержки Владимира Путина, который идет на выборы президента в 2018 году, объясняется тем, что он выдвигается как самовыдвиженец, а значит, опирается на широкие слои населения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У Владимира Путина, скорее всего, не будет штаба общественной поддержки, так как он идет самовыдвиженцем, а не от какой-либо партии, это значит, он будет опираться на широкие слои российского общества", - сказал собеседник агентства.

На нынешний срок Путин избирался в 2012 году от партии "Единая Россия".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что избирательный штаб Путина, по всей видимости, будет выполнять "технические функции". Кандидатура главы штаба в настоящее время обсуждается.