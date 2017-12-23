Источник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президенты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По итогам тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты России в 2018 году.

"После подсчета результатов тайного голосования Павел Грудинин выдвинут кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 году", - сообщил "Интерфаксу" источник в партии.

"Против выдвижения Грудинина выступили 11 делегатов съезда", - добавил собеседник агентства.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты.

Грудинин основой своей предвыборной программы считает борьбу с бедностью. "Главная задача - это борьба с бедностью, задача, чтобы все люди Российской Федерации жили достойно, чтобы они не считали копейки от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты", - сказал он в субботу на съезде КПРФ журналистам.

Политик считает, что это возможно сделать, "но для этого нужно выполнить несколько условий". "Основное из них озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предлагая создать Госсовет, который бы обсуждал решения главы государства", - заметил он. В отсутствие такого государственного органа, добавил Грудинин, могут быть сделаны непродуманные шаги, "которые могут испортить даже лучшую идею".

Общаясь с журналистами, Грудинин также рассказал, как в свое время перешел в оппозицию. "В 2002 году я был доверенным лицом Владимира Путина, а в 2012 я был доверенным лицом Геннадия Зюганова. Я политически активный человек. Постепенно понимание того, что мы идем не туда, привело меня в оппозицию, поэтому это нормально, я считаю", - заявил он.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.