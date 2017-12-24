Полиция подтвердила смерть пассажира с севшего в Хабаровске самолета

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу подтвердили смерть пассажира самолета авиакомпании Korean Air, направлявшегося из Вашингтона в Сеул и совершившего вынужденную посадку в Хабаровске.

"По уточненной информации, наши врачи констатировали смерть гражданина иностранного государства. Он умер на борту до момента приземления. Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту", - сказал представитель транспортной полиции "Интерфаксу".

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что на борту "Боинга-777", следовавшего из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США. По его словам, предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.