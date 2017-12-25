Роскомнадзор потребует от фейсбука и инстаграма объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направит запрос в фейсбук и инстаграм с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник.

Ранее в Госдуме также потребовали объяснить блокировку аккаунтов Кадырова.

Как сообщалось, в конце прошлой недели официальные страницы главы Чечни в указанных соцсетях были заблокированы.

Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм и предполагает, что это было сделано по указанию властей США.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Инстаграм и Фейсбук более 4 млн", - написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram в минувшую субботу.

По его словам, его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку", - считает Кадыров. Он отметил, что блокировка последовала за публикацией санкций Минфина США.

"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - заявил Кадыров.

"Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года", - написал Кадыров.