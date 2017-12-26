Роскомнадзор запросил фейсбук и инстаграм об удалении аккаунтов Кадырова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству фейсбук и инстаграм запрос с просьбой назвать причины удаления из соцсетей аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова из социальных сетей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

Блокировка страниц Кадырова

На прошлой неделе официальные страницы главы Чечни в фейсбук и инстаграм были заблокированы.

Кадыров со своей стороны заявил, что доволен блокировкой своего аккаунта в инстаграм. Он также предположил, что это было сделано по указанию властей США.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Инстаграм и Фейсбук более 4 млн", - написал Кадыров в своем аккаунте в телеграме в минувшую субботу.

По его словам, его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку", - считает Кадыров.

"В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - заявил глава Чечни.

"Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года", - написал Кадыров.

На прошлой неделе Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили санкции, американское ведомство заявило, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

Глава Чечни в ответ на санкции сказал, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны.