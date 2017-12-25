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ЦИК не зарегистрировал поддерживающую выдвижение Полонского группу избирателей

Есть обновление от 17:38

Как отметили в ЦИК, Полонский при желании сможет повторно предоставить пакет документов до 7 января

ЦИК не зарегистрировал поддерживающую выдвижение Полонского группу избирателей
Предприниматель Сергей Полонский во время процедуры регистрации в ЦИК РФ
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ЦИК РФ отказала в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято в понедельник на заседании Центризбиркома.

Член ЦИК и секретарь рабочей группы ведомства по приему документов Евгений Шевченко сказал: "В документах отсутствуют сведения о зарубежной недвижимости его (Полонского - ИФ) супруги, что также является основанием для того, чтобы отказать в заверении группы избирателей".

Вместе с тем, Шевченко отметил, что если у Полонского будет желание и возможность, то он может до 7 января 2018 года повторно представить в ЦИК пакет документов.

В свою очередь, глава ведомства Элла Памфилова, обращаясь к присутствующему в зале заседаний ЦИК Полонскому, сказала, что у него нет "необратимых препятствий", на основании которых ему можно было бы отказать. "Эти недостатки вы можете, еще есть время, исправить", - отметила она.

Накануне бизнесмен Сергей Полонский был выдвинут инициативной группой в президенты России.

В июле 2017 года Сергей Полонский был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Суд также переквалифицировал предпринимателю обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей избирателей. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

"Дело Полонского"

Бизнесмен Полонский обвинялся в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший руководитель корпорации Mirax Group Сергей Полонский совместно с членами совета директоров похитили деньги граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". Сообщалось, что общая сумма похищенного превысила 2,6 млрд руб.

14 июня 2013 года в России Полонскому, который находился в тот момент в Камбодже, было заочно предъявлено обвинение. 15 мая 2015 года девелопер был арестован в Камбодже и депортирован в Москву 17 мая, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".

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Теги: Сергей Полонский
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