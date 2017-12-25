Путин заявил о необходимости совершенствовать закон об иноагентах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Закон об иноагентах нуждается в совершенствовании, но он не ограничивает свободы граждан, а направлен на предотвращение вмешательства в дела РФ извне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь закон об иноагентах и так далее. Ведь мы не собирались и не ограничиваем свободы граждан", - сказал он на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

"Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя деятельность внутри страны", - продолжил глава государства.

Он призвал посмотреть внимательнее, "если есть какие-то шероховатости и неотрегулированность".

Президент также заметил, что регулирование деятельности СМИ - иностранных агентов в США намного жестче, чем предлагается Россией.

"В известной, достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причем регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе", - сказал он.

СМИ-иноагенты

Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Их реестр поручено вести Минюсту. Положения закона позволяют признавать СМИ иноагентами, если они получают финансирование из-за рубежа.

Минюст в декабре обнародовал список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ (все американские): "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии". Позже всем этим СМИ закрыли вход в Госдуму и в Совет Федерации.

Представители российской власти неоднократно заявляли, что меры в отношении данных американских СМИ являются зеркальным ответом на действия США. Ранее Конгресс США принял решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. До этого телеканал был признан в США иноагентом.