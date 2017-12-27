СКР рассмотрит все версии произошедшего в супермаркете в Петербурге взрыва

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, однако квалификации происшествия осталась неизменной - покушение на убийство, заявила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В торговом комплексе в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сказала Петренко.

"СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", - уточнила она.

Как сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Петербурге в районе камер хранения произошел взрыв. Пострадали четыре человека, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство людей общеопасным способом.