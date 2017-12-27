Девять человек госпитализированы после взрыва в петербургском супермаркете

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга в результате взрыва в супермаркете "Перекресток", сообщили "Интерфаксу" в среду в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

"Пострадали десять человек, один отказался от госпитализации, девять человек доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние пострадавших.

Как сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Петербурге в районе камер хранения произошел взрыв. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство людей общеопасным способом.

По данным СКР, самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами.