СКР уточнил число госпитализированных после взрыва в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Десять человек госпитализированы в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам в среду руководитель Главного следственного управления СК по городу Александр Клаус.

Один из пострадавших в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" находится в тяжелом состоянии, уточнил в твиттере пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. По его словам, он доставлен в Александровскую больницу, состояние остальных пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Пресс-секретарь отметил, что один из пострадавших от госпитализации отказался.

"Со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи", - добавил Кибитов.

Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной "Интерфаксу" сообщили о девяти пострадавших, девять из которых были госпитализированы, а один отказался ехать в больницу.

Он добавил, что по делу создана оперативно-следственная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. "Проводится значительный объем следственных действий и оперативно-следственных мероприятий, отрабатываются все возможное версии происшедшего", - сказал руководитель ведомства.

Как сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Петербурге в районе камер хранения произошел взрыв. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство людей общеопасным способом.

По данным СКР, самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами.