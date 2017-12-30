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ВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Есть обновление от 20:50

Оппозиционер обжалует решение Верховного суда в апелляционной инстанции, а решение ЦИК - в ЕСПЧ

ВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты
Оппозиционер Алексей Навальный во время процедуры регистрации в ЦИК РФ
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента.

"В удовлетворении искового заявления отказать", - огласил решение судья Николай Романенков.

Как отмечается в решении суда, ЦИК мотивированно отказал в регистрации инициативной группы, выдвинувшей Навального в кандидаты на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. В частности, отметил судья Верховного суда РФ, осужденный за тяжкое преступление гражданин не может участвовать в выборах.

"Оспариваемое истцом постановление (ЦИК) является законным и обоснованным. Порядок принятия решения ЦИК соблюден. А доводы административного истца являются несостоятельными", - огласил судья.

Жалоба в ЕСПЧ

"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал в субботу "Интерфаксу" юрист Иван Жданов, представляющий интересы Навального.

По его словам государством в отношении Навального нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".

Тем временем, юрист отметил, что для Навального "сегодняшнее решение было ожидаемым". "Мы понимали, что это будет политическое решение. Но мы продолжим проходить все стадии обжалования", - сказал Жданов журналистам после окончания заседания.

Сам Навальный в субботу не явился на заседание суда. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".

Решение ЦИК

24 декабря сообщалось, что оппозиционер подал документы в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Центризбиркома, Навальный приехал в воскресенье в здание комиссии и подал соответствующее заявление и протокол собрания инициативной группы, которая ранее выдвинула его кандидатом в президенты.

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25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Член комиссии Борис Эбзеев сообщал на заседании, что ЦИК предложила отказать Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ, из-за наличия у него непогашенной судимости

Он отметил, что преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента Российской Федерации на протяжении 10 лет после снятия либо погашения судимости.

"Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", - заявил Эбзеев.

Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После решения ЦИК он сообщил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.

Теги: Алексей Навальный, ВС РФ, ЦИК РФ
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