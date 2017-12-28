Экс-владелец "Меньшевика" заявил в суде об убийстве по случайности

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил в суде, что случайно совершил убийство, передает корреспондент "Интерфакса" из зала Пресненского суда Москвы.

"Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел", - сказал Аверьянов.

Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что ему необходимо подготовиться "к дальнейшей борьбе за свою собственность".

Пресненский суд должен принять решение по ходатайству следствия об избрании Аверьянову меры пресечения.

Ранее в четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что следствие предъявило обвинение в убийстве бывшему совладельцу московской фабрики "Меньшевик", застрелившему охранника фабрики в минувшую среду.

Стрельба на фабрике "Меньшевик"

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Бывший совладелец предприятия Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся.

Рано утром в четверг он был задержан на улице Правды в Москве на складе бывшей типографии газеты "Правда". По словам источника "Интерфакса", Аверьянов на допросе заявил, что применил свой карабин в качестве самообороны после того, как пришедшие стали угрожать ему огнестрельным оружием.