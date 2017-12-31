Вопрос об аресте устроителя теракта в Петербурге рассмотрят вечером 31 декабря

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Калининский суд Петербурга в воскресенье вечером в закрытом режиме проведет заседание ходатайству об аресте Дмитрия Лукьяненко, задержанного по делу о взрыве в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Вход в здание суда для СМИ будет закрыт", - сказал собеседник агентства. По его словам, заседание начнется в 17:00.

Накануне ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. В свою очередь источник уточнил "Интерфаксу", что задержанным является 35-летний местный житель Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age, "Новая эра"), а также употребляет наркотики.

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность СВУ составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На следующий день после взрыва президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Петербурге терактом. После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая и террористический акт.