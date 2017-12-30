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Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист

Есть обновление от 20:50

По данным источника, задержанный причисляет себя к оккультному движению "Нью Эйдж"

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист
Разрушения от взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Он не уточнил других персональных данных задержанного и обстоятельств его разоблачения. Правоохранительные органы проводят обыск по месту его жительства, сказал источник.

Ранее в субботу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи допрашивают подозреваемого в организации взрыва в супермаркете в Петербурге, а затем будут ходатайствовать перед судом о его аресте.

О задержании подозреваемого в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщалось, вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт", сказал он на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.

Теги: Петербург
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