Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в среду в Санкт-Петербурге был совершен теракт, и сообщил, что дал распоряжение при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов действовать решительно, "в плен никого не брать".

"Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов - ИФ), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", - сказал Путин в четверг на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

"Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил президент РФ.

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Петербурге в районе камер хранения сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность СВУ составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента пострадали 13 человек.

Следствие не квалифицировало произошедшее как теракт, возбудив уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.