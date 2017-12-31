Аэропорты Казани и Саратова эвакуировали из-за звонков о бомбе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Казани и Саратове ищут неизвестных, из-за которых в воскресенье эвакуировали пассажиров и персонал местных аэропортов.

Пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин сообщил "Интерфаксу", что 31 декабря в 18:35 в аэропорт поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. "Была начата эвакуация пассажиров и персонала. В аэровокзале работают кинологические подразделения специальных служб", - уточнил собеседник агентству.

После проведенной работа аэропорта была возобновлена в 19:50.

По данным пресс-служба аэропорта "Саратов Центральный", звонок о минировании поступил в 18:08. Взрывное устройство не обнаружили, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что из-за звонков о ложных угрозах эвакуировал аэропорт Волгограда.