Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за звонка о минировании

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиров и сотрудников международного аэропорта Волгограда эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин.

"Сегодня вечером поступил анонимный звонок об угрозе минирования терминала "А", который функционировал на данный момент - там осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация", - сказал Зимин.

Он отметил, что здание терминала было проверено, угроз не нашли. Около 20:00 аэропорт начал функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в субботу в 19:30 поступило сообщении о минировании в Волгограде двух торговых центров в Дзержинском районе - ТРК "КомсоМОЛЛ" и ТРК "Парк хаус". Посетители были эвакуированы. Взрывных устройств в ходе обследовании торговых центров обнаружено не было.

Сотрудники полиции ищут звонившего.