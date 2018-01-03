Навальный обжаловал решение Верховного суда по его недопуску к выборам

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, признавшего законным решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения на пост президента России, сообщил "Интерфаксу" его представитель Иван Жданов.

"Решение обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда России. По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до завершения праздников", - сказал юрист.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

В жалобе Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейский суд по правам человека.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.