Суд рассмотрит жалобу Навального в связи с отказом ему в участии в выборах

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на постановление о признании законным решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты РФ, сообщил "Интерфаксу" представитель Навального Иван Жданов.

"Судебное заседание состоится сегодня в 12:00 по Москве", - сказал он.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

В жалобе Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.