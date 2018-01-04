ГИБДД попросила водителей сообщать в полицию о пьяных за рулем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями в период Новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД.

"В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, - в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция предупреждает, что контроль трезвостью водителей в праздничные дни становится особенно строгим, так как количество водителей в состоянии алкогольного опьянения увеличивается. Проводятся массовые проверки.

Также ГИБДД просит всех участников движения оказывать содействие и "сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии".

В среду 3 января в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.

В этот же день в Тульской области в автоаварии с двумя легковыми машинами погибла семья из трех человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали.

На трассе в Новосибирской области погибли два человека, включая ребенка, в результате столкновения двух легковых автомобилей, еще пять человек доставлены в больницу.

Во вторник на Сахалине пять человек пострадали в дорожной аварии с участием автобуса и внедорожника.