"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Единая Россия" перечислила в избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина 28 миллионов рублей, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" не финансирует в тех объемах, которые ей приписываются, избирательный фонд кандидата. В рамках установленных законом ограничений мы внесли напрямую от "Единой России" 28 миллионов рублей. И это все", - сказал Турчак журналистам в четверг.

По его словам, основная часть поступивших в фонд средств - от "огромнейшего количества физических лиц".

По данным на 10 января, в предвыборный фонд Путина поступило порядка 400 млн 200 тыс рублей, сообщила в среду его уполномоченный представитель по финансовым вопросам Наталья Орлова. Эта сумма состоит из поступлений, как от физических, так и юридических лиц, сказала Орлова журналистам.

Она отметила, что в первый же день в фонд поступило порядка 50 платежей от физических и юридических лиц, а за сегодняшний день только от физических лиц - 100 платежей. "Сумма составляет порядка 400 млн. 200 тыс. рублей на сегодняшний день. В день мы выгружаем несколько раз, и каждый раз мы видим новые. Платежи от физических лиц достаточно разнообразны - начиная от 10 рублей, кончая 30, 50 тыс. рублей", - сказала Орлова.

Счет для пожертвований был открыт 28 декабря.