У ЦИК не оказалось претензий к Грудинину из-за закрытых иностранных счетов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ЦИК РФ принял абсолютно законное решение, зарегистрировав директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, кандидатом на пост президента РФ, так как тот закрыл свои иностранные счета, заявил "Интерфаксу" член Центризбиркома Евгений Шевченко в пятницу.

"На момент регистрации Грудинина нам были представлены документы об отсутствии у него иностранных счетов, что было проверено нами путем направления запросов в соответствующие инстанции. Поэтому ЦИК принял абсолютно законное решение, зарегистрировав его кандидатом на президентских выборах", - сказал Шевченко.

По его словам, на момент выдвижения в кандидаты Грудинин представил сведения о доходах, в которых не фигурировали его пять иностранных счетов и 600 ценных бумаг, эмитентами которых были зарубежные банки. "Однако 9 января данный документ был уточнен, что разрешено законом, и Грудинин представил информацию о закрытии данных счетов и отсутствии иностранных ценных бумаг", - сообщил Шевченко.

Он добавил, что никаких претензий к Грудинину у ЦИК в настоящий момент нет, однако "если что-то всплывет, то ЦИК будет внимательно в этом разбираться".

В свою очередь председатель совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль сказал журналистам, что в 2016 году, когда Грудинин баллотировался в Мособлдуму, он утаил информацию о наличии у него пяти счетов в иностранных банках. "Мы тогда усомнились в его порядочности и сочли, что начинать свою предвыборную кампанию с обмана является плохим знаком", - сказал он.

В свою очередь глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил "Интерфаксу", что эти зарубежные счета Грудинин открыл 3 января 2017 года, а закрыл 28 декабря. Он добавил, что по инициативе юристов КПРФ были также закрыты транзитные счета, "так называемая внутрибанковская кухня".