Число попавших в больницы из-за отравления в Люберцах превысило 40 человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 46 человек, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава городского округа Владимир Ружицкий.

"На 15:00 госпитализировано 40 детей и шесть взрослых", - сказал он.

Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось о 45 госпитализированных, 39 из которых - дети, самому младшему семь лет.

Все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции.

Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе после отравления в кадетской школе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция. Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего. По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

В связи с массовым отравлением детей в кадетской школе в Люберцах подмосковные следователи возбудили уголовное дело.